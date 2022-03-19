شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يشيد بدور مجلس التعاون الخليجي.. ويرحب بمشاورات الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الرئاسة اليمنية، بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية - يمنية، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 29 مارس الجاري إلى 7 أبريل المقبل.



وأشادت الرئاسة - في بيان أوردته قناة (اليمن الإخبارية) - بجهود دول الخليج العربي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها ومساندتها لكافة الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن.



ودعت كافة المكونات اليمنية للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات القادمة، وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله.



وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أعلن، يوم الخميس الماضي، أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية - يمنية في الرياض هذا الشهر.. موضحا أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.