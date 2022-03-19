شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالسعودية والإمارات وبارد نسبيا فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج اليوم السبت، فى السطور التالية:-

السعودية توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون السماء غائمة جزيئا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسيرو جازان, في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي نجران والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزئي الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة أحياناً.

والرياح شمالية غربية /15 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س، والخليج العربي مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:55، والمد الثاني عند الساعة 39:02، والجزر الأول عند الساعة 44:07، والجزر الثاني عند 19:20.

وبحر عمان مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:41، والمد الثاني عند الساعة 22:47، والجزر الاول عند الساعة 34:16، والجزر الثاني عند الساعة 05:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 19

دبي 26 20

الشارقة 26 20

عجمان 27 19

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، السبت، في مملكة البحرين سيكون بارداً نسبياً يتحول إلى معتدل مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً خلال النهار، وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من رياح شديدة السرعة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70% والصغرى 25%.

ليلًا

بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

نهارًا

دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .