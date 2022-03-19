إجراء متشدّد جديد من نتفليكس نحو مشتركيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت منصة نتفليكس الأمريكية للبث التدفقي أنها ستجري تجارب في تشيلي وكوستاريكا والبيرو لفرض رسوم على مشتركيها إذا أعطوا كلمات المرور الخاصة بهم لمستخدمين خارج منازلهم.



وينبغي على المشتركين بموجب التجربة دفع مبلغ إضافي غير رسم اشتراكهم الشهري (نحو ثلاثة دولارات في تشيلي و2,99 دولار في كوستاريكا ونحو 2,12 دولار في البيرو) لكي يتمكنوا من إضافة ما يصل إلى حسابين إضافيين إلى ملفهم الشخصي، بحسب "يورونيوز".

وقالت مدير قسم ابتكار المنتجات في نتفليكس شنغيي لونغ في بيان "لقد حرصنا دائماً على أن نسهل على الأشخاص، الذين يعيشون معاً تشارُك حساباتهم على نتفليكس مع ميزات مثل ملفات التعريف المنفصلة أو إمكان تزامن المشاهدة" بين أكثر من شخص في المنزل الواحد، في ما يتعلق ببعض أنواع الاشتراكات المتميزة.

وأضافت "رغم أن هذه الميزات تحظى بشعبية كبيرة، فإنها تتسبب أيضاً بنوع من الارتباك" في ما يتعلق بالحالات التي يمكن فيها مشاركة اشتراك نتفليكس.

وأوضحت أن تشارُك الحسابات بين مستخدمين في منازل مختلفة يؤثر في قدرة المنصة "على الاستثمار في المسلسلات والأفلام العالية الجودة" التي يفيد منها مشتركوها.

واختبرت نتفليكس العام الفائت طريقة للحد من مشاركة كلمات المرور تتمثل في إرسال رسالة تحذير إلى بعض المشتركين للتحقق من أن المستخدم يعيش في المكان نفسه الذي يعيش فيه مالك الحساب.

ويبدو أن المنصة تتجه إلى التشدد في هذا المجال بسبب تباطؤ نموها، بعدما درجت طويلاً على التساهل في هذا المجال. ولم تستقطب المنصة من سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2021، سوى 8,28 ملايين مشترك جديد، ما رفع مجموع مشتركيها نهاية العام الفائت إلى 221 مليوناً، وباتت عرضة أكثر فأكثر لمنافسة "ديزني +".

ورفعت نتفليكس رسم الاشتراك في الولايات المتحدة وكندا في يناير، ثم اتخذت تدبيراً مماثلاً في مارس في بريطانيا وإيرلندا.