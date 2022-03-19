شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُدشن تطبيق التسجيل الذاتى للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالاً للتوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين، وبمتابعة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، تم تدشين تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية (Saudi Visa Bio) في مرحلته الثالثة في المملكة المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



حضر التدشين، نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة حسن الجميع، ورئيس القسم القنصلي بالسفارة عمار العمار، بمشاركة الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، وزارة الحج والعمرة، وزارة السياحة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، رئاسة أمن الدولة، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، هيئة الحكومة الرقمية، وعدد من مكاتب الحج والعمرة.



وسيمكن التطبيق طالبي تأشيرات الحج والعمرة في المملكة المتحدة من تسجيل الخصائص من أماكن تواجدهم عبر الهواتف الذكية، ولن يضطروا إلى مراجعة مراكز إصدار التأشيرات، وبموجبها سيتم إصدار تأشيراتهم إلكترونيًا.



وعند قدوم الحجاج والمعتمرين إلى المملكة سيقومون فقط بعمل مطابقة دون الحاجة إلى إعادة تسجيل السمات الحيوية الخاصة بهم، وسيسهل ذلك عملية دخولهم عبر المنافذ التي سيقدمون عن طريقها.



الجدير بالذكر أن المملكة أول دولة تستخدم تسجيل السمات الحيوية لراغبي التأشيرات عبر الهواتف الذكية.