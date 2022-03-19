قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 مقدسيين من باب العامود

القاهرة - سامية سيد - عتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 3 شبان من حى راس العامود شمال البلدة القديمة من القدس المحتلة، خلال تصدي أهالي الحي لمستوطنين حاولوا الاعتداء عليهم.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المُستوطنين اقتحمت حي راس العامود وحاولت الاعتداء على الأهالي بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تصدى لهم الشبان.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحى والمطاطى وبقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات، أمس الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية فى محافظة الخليل الواقعة فى جنوب الضفة، إن شابين أصيبا بالرصاص الحى فى قدميهما فيما أصيب ثلاثة آخرون بالرصاص المطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى وسط مدينة الخليل.

وأطلق جنود الاحتلال - حسب شهود عيان - الرصاص الحى والمطاطى وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى وقوع الإصابات المذكورة إلى جانب إصابة العشرات بالاختناق.

وفى محافظة نابلس بشمال الضفة، أصيب خمسة فلسطينيون بالرصاص المطاطى و22 آخرون بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى بلدة بيتا جنوب المحافظة.

وفى قرية بيت دجن فى شرق المحافظة ذاتها، أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي، أحدهما طفل، فيما أصيب 35 آخرون بالاختناق بفعل قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفى محافظة قلقيلية الواقعة فى شمال غربى الضفة، أصيب ثمانية فلسطينيون بالرصاص المطاطى وأصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان، تخرج بشكل أسبوعى من كفر قدوم، للمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عامًا، لصالح مُستوطنة "قدوميم".

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الذين حاولوا اقتحام القرية وتصدى لهم سكانها.