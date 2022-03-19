شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستعد لتنفيذ مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الداخلية التونسى توفيق شرف الدّين، اجتماعا للإعداد لتنفيذ مشروع جواز السّفر وبطاقة التعريف البيومتريّين.

وذكرت وزارة الداخلية فى بيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاحتياطات اللازمة والتدابير التنظيمية والفنية والقانونيّة الواجب اتخاذها للشروع في إنجاز هذا المشروع، موضحة أنه حضر الاجتماع رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة شوقى قداس رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة والمعنيين بتنفيذ مشروع جواز السّفر وبطاقة التعريف البيومتريّين.