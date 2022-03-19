شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنفى صحة تصريح متداول بشأن زيارة قريبة لوزير خارجية الولايات المتحدة للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الخارجية السعودية، صحة التصريح المتداول إعلاميا والمنسوب لمصدر مسؤول في الوزارة، بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكى بلينكين، للمملكة فى المستقبل القريب، وأوضحت الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يذكرأن، فرضت السلطات الروسية، عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أدرجت وزير الخارجية الأمريكي أنتويو بلينكين، على قائمة "المحظورين".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه تم إدخال إجراءات تقييدية شخصية ضد رئيس البنتاجون "أوستن"، ورئيس الأركان ميلي ومدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز.

وأكدت زاخاروفا أن العقوبات الشخصية ضد عدد من المسؤولين الأمريكيين هي رد على العقوبات المفروضة على المسؤولين الروس.