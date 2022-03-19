شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم عام 1930.. وفاة صاحب الوعد المشؤوم جيمس بلفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان السياسى البريطانى آرثرجيمس صاحب الوعد المشؤوم بإقامة وطن لليهود على أرض فلسطين وهو "وعد بلفور"، وهو مولود فى 1848 في ويتنجهام بأسكتلندا، وبعد دراسته الأولية التحق بكلية إيتون وجامعة كمبردج بإنجلترا وقد انتخب بلفور لأوّل مرة في البرلمان سنة 1874 وعمل وزيراً أوّلا لأسكتلندا عام 1887 ثم رئيساً لشؤون أيرلندا من 1887 إلى 1891 وكان أول رئيس للخزانة من 1895 إلى 1902 ثم رئيساً لوزراء بريطانيا من 1902 إلى 1905.

كان بلفورمعجبا بشخصية الزعيم الصهيونى حاييم وايزمان، وتعامل مع الصهيونية باعتبارها قوة تستطيع التأثيرفى السياسة الخارجية الدولية، وحين تولى منصب وزارة الخارجية بحكومة لويد جورج في الفترة من 1916 إلى 1919 أصدر وعده الذي ظل معروفا باسمه وهو "وعد بلفور" وكانت أول زيارة لبلفور لفلسطين في 1925 حينما شارك في افتتاح الجامعة العبرية، وكان قد تزعم المحافظين لأكثرمن عشرين عاماً، وشغل منصب رئيس مجلس اللوردات لخمس سنوات من 1924 إلى 1929.

كان وعد بلفور قد صدر في بريطانيا فى 22 نوفمبر 1917 وهو الوعد المشؤوم الذي أعطاه من لا يملك إلى من لا يستحق، ومَثّل الوعد سابقة بتاريخ العلاقات الدولية، وجاء على حساب شعب بالكامل حين وجّه وزير الخارجية البريطانى آرثر جيمس بلفور رسالة إلى اللورد ليونيل وولتر دى روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية إنشاء وطن قومى لليهود في فلسطين، وقد مثل الوعد إيذاناً بتمكين الحركة الصهيونية من أرض فلسطين وقيام دولة إسرائيل، وقد توفي بلفور«زى النهارده» فى 19 مارس 1930.