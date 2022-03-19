“الأرصاد” ينبه أهالي هذه المناطق إلى أمطار و رياح وأتربة حتى الـ 7 مساءً

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبه المركز الوطني للأرصاد، أهالي عدة مناطق إلى تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية. وأوضح المركز عبر حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل مناطق: 1 – منطقة الرياض، وتشمل: ” الدوادمي والقويعية وعفيف الزلفي”. 2 – منطقةالمدينة المنورة وتشمل ” المهد وووادي والفرع والحناكية والعلا”. 3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل”الخرمة ورنية وأضم والشفا والطائف والهدا وميسان و العرضيات و المويه تربة”. 4 – منطقة الباحة، وتشمل “القرى والعقيق والباحة والحجرة والمحواة وبلجرشي” 5 – منطقة عسير، وتشمل ” أحدرفيدة وأبها والعرين وتنومة “. 6 – منطقة جازان، وتشمل ” الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي”. وأكد المركز أن الحالة المتوقعة، تبدأ الساعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساء.

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