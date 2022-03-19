شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ضبط إرهابيين غرب "نينوى" وشرق "الأنبار" بينهم الإرهابى أبو مروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية، من ضبط إرهابيين غرب مدينة نينوى وشرق مدينة الأنبار، وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على الإرهابى المكنى أبو مروان غرب نينوى.

وقالت المديرية - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"-: إنه بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومات الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة 15 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 21 تم القبض على الإرهابي المكنى (أبو مروان) بعد نصب كمين محكم له فى قرية الصالحية التابعة لناحية تل عبطة.

وأضافت أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب"، مشيرة إلى أنه تم تسليمه لجهة الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه.

في سياق متصل، أعلن الجيش العراقي، اليوم، إلقاء القبض على متهم بالإرهاب شرق الأنبار.. مشيرا إلى أن قوة من الأمن ألقت القبض على المتهم (س ع م) وفق أحكام المادة 4 إرهاب في نطاق عمليات شرق الأنبار".