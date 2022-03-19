الطباعة الثلاثية الأبعاد لإنتاج بدائل لقطع الغيار المستوردة في روسيا

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت “روساتوم” خطًا تشغيليًا في روسيا؛ لإنتاج بدائل قطع الغيار المستوردة، وذلك باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية، في محاولة لجذب الشركات التي تم إعاقة أنشطتها الإنتاجية أو تعليقها؛ بسبب نقص قطع الغيار والمواد والمكونات بسب العقوبات المفروضة على روسيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت “روساتوم” أن عددًا من الشركات في قطاع التكنولوجيا في روسيا تعاني من مشكلة الوصول المحدود للمكونات والقطع المستوردة، بسبب مشكلة توريد قطع غيار ومكونات للمعدات في صناعات مثل الهندسة الثقيلة والطاقة والفضاء وعدد من الصناعات الأخرى .

وكانت شركة “Rusatom – Additive Technologies” التابعة لـ “روساتوم” قد قامت بتنفيذ مشاريع “الهندسة العكسية” التي وافقت عليها الحكومة الفيدرالية حتى عام 2030 من حيث التقنيات المضافة، بحسب ما ذكرته سبوتنك