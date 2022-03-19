شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين .. أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين، التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دورتها الثالثة والعشرين لعام 1443هـ، في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها المتسابقون بقراءات متعددة، كما قُدم عرض مرئي عن المسابقة .

وألقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية كلمة، أوضح من خلالها أن المسابقة تشجع الناشئة المباركة من أبنائنا وبناتنا على حفظ كتاب الله الكريم، وإحسان تجويده وتلاوته، والعمل بحدوده وأحكامه، والتأدب بآدابه، ولزوم الوسطية والاعتدال، والسمع والطاعة لولاة الأمر، والتزام جماعة المسلمين، ونبذ الفِرق والجماعات والأحزاب ، مبيناً أن التصفيات الأولية شملت أكثر من 3500 متسابق ومتسابقة، تأهل منهم للتصفيات النهائية 119 متسابقاً ومتسابقة ، وفاز منهم 18 متسابقا و18 متسابقة.

وقام أمير الرياض بتكريم الفائزين والمحكمين بالمسابقة، مؤكدًا أنه تشرف هذا المساء بتشريف سيدي خادم الحرمين الشريفين له برعاية هذه المناسبة التي تحتضن القرآن الكريم وأهله، وهذا مبدأ هذه البلاد منذ تأسيسها، متمنيًا أن يكون الحافظون على مستوى عالٍ في أعمالهم ومنهجهم القادم، معربًا عن شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمحكمين والقائمين على الجائزة على جهودهم وما يبذلونه، منوهًا بالدعم الذي تحظى به المسابقة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وما تحقق عليها من إنجازات وعطاءات مباركة .

حضر الحفل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي وعدد من أصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.