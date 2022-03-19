شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن العراقى: استهداف قاعدة بلد الجوية بصلاح الدين يهدف لتقويض قدراتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الأمن القومى العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، إن استهداف قاعدة بلد الجوية فى صلاح الدين يقوض قدرات العراق فى مواجهة تنظيم داعش.

وقال الأعرجي، على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وفقا لقناة السومرية نيوز، إن "استهداف قاعدة بلد عمل إرهابى يستهدف تقويض قدراتنا فى مواجهة تنظيم داعش الإرهابي".

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت، أمس، سقوط صواريخ قرب قاعدة بلد الجوية فى محافظة صلاح الدين.. مضيفا أن أعمال العصابات الإرهابية الإجرامية لن تمر دون أن يكون مرتكبيها خلف القضبان وتحت طائلة القانون، حيث أقدمت هذه العصابات التى لا تريد الاستقرار للعراق على إطلاق 4 صواريخ، من جهة قضاء الخالص وسقطت فى أماكن مفتوحة فى قاعدة بلد الجوية التى تضم طائرات عراقية تقاتل الإرهابيين وتدك معاقل الإرهاب ولها دور كبير فى حسم العديد من العمليات العسكرية العراقية.