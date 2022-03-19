شكرا لقرائتكم خبر عن #يوم_الجمعة يتصدر الترند والمغردون يتفاعلون والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تصدر هاشتاق “#يوم_الجمعة” الترند على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” مع الأجواء الإيمانية التي يختص بها يوم الجمعة.
وتفاعل المغردون مع الهاشتاق المتصدر، حيث أنشاء الكثير منهم منصات للمتابعة لفضائل يوم الجمعة، وغرد عدد منهم عبر حساباتهم: “خير يوم تطلع فيه الشمس يوم الجمعة وفيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة”
فيما نشر حساب آخر قائلا: ” يوم الجمعةالمكان الوحيد الذي استطيع أن اشكي فيه كل همومي ومشاكلي وحزني وألمي”.
وذكر أخر ”إنها ليلة الجمعة وسورة الكهف نور ما بين الجمعتين فلنقراها جميعا لعلها تكون آخر جمعة في حياتنا جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه”.
وحث المغردون على الإكثار من الصلاة على النبي في يوم الجمعة وانتشرت تغريدة بها صلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: “اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
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