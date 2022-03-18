شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحقق أعلى مستوى لإنتاج النفط منذ 21 شهرا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ارتفعت صادرات المملكة من النفط الخام في يناير بنسبة 0.9 %، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، عن “جودي”، وهي بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي)، التي تصدرها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتنشر على موقعها الإلكتروني.

أشارت إلى زيادة صادرات النفط الخام السعودية حيث زادت من 6.937 مليون برميل يوميا في ديسمبر، ووصل الإنتاج إلى 6.996 مليون برميل يوميًا، حسب العربية.

وتسعى المملكة مع أوبك إلى زيادة الإنتاج بشكل مطرد كل شهر مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بدعم تعاف من تبعات جائحة كوفيد-19.

هذا وقد ارتفع سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.46 في المئة، ليُتداول عند 107.13 دولارات أمريكية للبرميل لعقود شهر مايو.

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.85 في المئة، لعقود شهر أبريل، ليصل سعره إلى 103.86 دولارات للبرميل.

وقد شهدت أسعار البترول ارتفاعًا خلال الأيام الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، ما عرض روسيا لفرض عقوبات أمريكية وغربية عليها، وارتفع سعر برميل خام برنت إلى 140 دولارًا في أعلى مستوياته خلال 14 عامًا، قبل أن ينخفض بعد ذلك مع بدء مفاوضات روسية أوكرانية.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في تسجيل أكثر 30 يومًا تقلبًا في أسعار النفط منذ يونيو 2020.