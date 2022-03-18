شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد تبون: الجزائر تعمل على حفظ مكانتها وموقعها فى السياق العالمى الراهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أن بلاده تعمل اليوم على تهيئة الأسباب التى تحفظ لها مكانتها وموقعها فى السياق العالمى الراهن، عقب إدراكها للتحولات العميقة على الصعيد الإقليمى والدولي.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بعيد النصر والذى يوافق 19 مارس من كل عام.

وأضاف، أن العالم اليوم لن يكون فى المستقبل بنفس التأثيرات التى تحكمت منذ عقود فى العلاقات الدولية، ولا بنفس مرتكزات التوازنات السياسية والاقتصادية العالمية.

كما أوضح الرئيس الجزائري، أن العالم يعيش فى مثل هذه الظروف متغيرات إقليمية ودولية حاسمة، مجددا التأكيد على أن التطلع إلى بناء "جزائر صاعدة"، يستوجب إعادة الاعتبار لقيمة الجهد والعمل، والحرص على تعزيز الأمن القومى القومى بتعدد جوانبه.

فى السياق ذاته، أكد الرئيس الجزائرى أنه يستوجب لبناء الجزائر الصاعدة أيضا "السهر على وحدة صفنا.. وتكاتف جهودنا، وتعميق الشعور بالواجب الوطني.. والاضطلاع بالمسؤوليات على أتم وجه فى مختلف القطاعات".