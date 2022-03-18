شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تضبط قاعدة صواريخ وعبوات ناسفة فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، اليوم الجمعة ، ضبط قاعدة صواريخ وعبوات ناسفة جنوبى مدينة القائم بمحافظة الأنبار غربى البلاد.

وقالت المديرية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إنه "بعملية نوعية استباقية نفذت بناءً على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة، أسفرت عن الوصول إلى مخبأ يضم حزاماً ناسفاً، وقاعدة لإطلاق صواريخ كاتيوشا، و1500 إطلاقة عتاد، وعبوات ناسفة، و4 صواريخ، فى منطقة أم الضايع بصحراء الشامية جنوب قضاء القائم بالأنبار".

وأضاف البيان، أن قوة الجهد الهندسى المرافق للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيًا.