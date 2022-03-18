شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة المسجد النبوي توصي الزائرين بهذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حثت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، زائري وزائرات المسجد النبوي على متابعة أطفالهم داخل المسجد ومرافقه حفاظًا على قدسية المكان وروحانيته.

وقالت الوكالة في رسالتها: “أخي الزائر / أختي الزائرة.. مسؤوليتنا تجاه أطفالنا متابعتهم داخل المسجد النبوي ومرافقه حفاظًا على قدسية المكان وروحانيته”

وفي سياق، ذكرت وكالة المسجد النبوي، أن أكثر من 1300 مستفيد استخدموا خدمة التنقل بعربات “الچولف” في ساحات المسجد النبوي الشريف اليوم الجمعة.