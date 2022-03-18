شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تشيد بمبادرة الحكم الذاتي لتسوية نزاع الصحراء المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السلطات الإسبانية، أنها تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس "الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف" المتعلق بالصحراء المغربية، وذلك في رسالة بعثها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وشدد رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، وفق بيان للديوان الملكي المغربي، أنه يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، قائلا: "تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".

وأشاد "يانشيز" بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف، وأكد أن المغرب وإسبانيا تجمعهما، بشكل وثيق، أواصر المحبة، والتاريخ، والجغرافيا، والمصالح، والصداقة المشتركة، بحسب وصفه، وأعرب سانشيز عن يقينه بأن الشعبين يجمعهما نفس المصير أيضا، وأن ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته إلى الملك محمد السادس على أن "هدفنا يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه".

وقال، إن اسبانيا ستعمل بكل الشفافية المطلقة الواجبة مع صديق كبير وحليف”، وأضاف يدرو سانشيز “أود أن أؤكد لكم أن إسبانيا ستحترم على الدوام التزاماتها وكلمتها.

من جهة أخرى، جدد رئيس حكومة الاسبانية، في رسالته إلى الملك محمد السادس، التأكيد على عزمه العمل جميعا من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ولاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والعمل على الدوام في إطار روح من التعاون الكامل

وخلص رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في رسالته إلى الملك، إلى أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات من أجل ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين.