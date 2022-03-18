شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من صندوق النقد الدولى يزور تونس قريبا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور وفد من صندوق النقد الدولي، تونس الشهر الجارى لاستكمال المفاوضات بشأن منح تمويل لتونس لمساعدتها على الإصلاح الاقتصادى، وقال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس، إن الزيارة تأتي بعد عدة أشهر من المشاورات مع السلطات التونسية بشأن طلبها برنامجاً مدعوماً من الصندوق.

وقال صندوق النقد الدولي، إن البرنامج الذي تجري مناقشته الآن أعدته الحكومة وليس الصندوق، ويلتقي مسؤولو الصندوق أيضاً مع ممثلى الاتحاد العام التونسي للشغل، وقال الصندوق: "برنامج الإصلاح الذي تجري مناقشته مع صندوق النقد الدولي هو برنامج أعدّته السلطات".

ومن جانبه، قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه لا يمكنه قبول الإصلاحات التي اقترحتها تونس في إطار اتفاق، بما في ذلك تجميد الأجور في القطاع العام لمدة خمس سنوات وإلغاء الدعم بالكامل في غضون أربع سنوات.