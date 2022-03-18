شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعلن اعتقال 8 إرهابيين بمناطق متفرقة في العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 8 إرهابيين بينهم أحد المطلوبين للقضاء بمناطق متفرقة في العاصمة العراقية.



وأفادت قيادة بغداد ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ بأن "قوة أمنية مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب عقب رصد تحركاته في منطقة الدورة الواقعة جنوب العاصمة بغداد".



وأضافت أنه من ضمن الجهود الأمنية المستمرة في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على سبعة متهمين بجريمة (الدكة العشائرية)، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة مختلفة الأنواع من بينها "عدد 4 بنادق مختلفة الأنواع ، 4 مسدسات، قنبلتين يدويتين، حاوية عتاد وتجهيزات عسكرية أخرى في منطقة الكرخ بالعاصمة بغداد.



وأشارت إلى أنه تم تسليم جميع المتهمين مع الأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما حتى ينالوا جزاءهم العادل.



وتعرف "الدكة العشائرية" بأنها هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائري، وتتم عبر عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة على بيوت الخصوم، وقد شاعت هذه العادة بصورة لافتة عقب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.



يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية.