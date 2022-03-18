شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان: تداعيات حرب أوكرانيا التحدى الأكبر أمام المنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية لبنان الدكتور عبد الله بوحبيب، منطقتنا العربية مهمشة ولن تستعيد قوتها إلا بالتضامن والإجماع حول قرارات موحدة.

وأضاف بوحبيب، في حديث خاص لـ"الخليج 365" ستنشر تفاصيله لاحقا، أن الحرب الأوكرانية الروسية وانعكاساتها على المنطقة العربية هي التحدى الأكبر الذى يواجهنا، وقد فرضت نفسها على أجندة نقاشات مجلس الجامعة العربية الذى عقد مؤخرا في ظل ظروف بالغة الصعوبة وتحديات تشهدها المنطقة العربية، سواء بسبب المستجدات الإقليمية أو أزمة كورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية، وهى القضية الأبرز الآن لأن ارتفاع أسعار البترول والحبوب سيكون له تأثيرات كبيرة على منطقتنا؛ فبعض الدول ستصبح أكثر ثراءً وهى الدول البترولية بينما تزداد الدول الأخرى التى ليس لديها بترول ولا حبوب معاناةً وفقرًا.

وأضاف بوحبيب، في تصريحاته الخاصة، أن مجلس الجامعة قد بحث فى الدورة التى عقدت مؤخرا تلك الأزمة، كما بحث قضية الأمن الغذائى بالمنطقة، ولم يتم التوصل إلى قرارات؛ ولكن البلدان الـ21 الأعضاء فى الجامعة اتخذت طالبت باحترام قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى وقف استخدام القوة العسكرية فى حل لمشكلات ووقف الاقتتال، وعدم تسييس عمل المنظمات الدولية وعدم وضع معوقات فى طريق آليات عملها وألا يُطرد عضو من أعضائها مثل الأونيسكو والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

وأوضح بوحبيب، أنه تم تأليف لجنة من خمس دول عربية بالإضافة إلى عضو يمثل المجموعة العربية فى مجلس الأمن وهى الإمارات العربية ومهمة هذه اللجنة استشارة بقية الأعضاء فيما يتم التوصل له من مقترحات وقرارات موحدة فى مواجهة تلك ما تخلفه تلك الحرب من تداعيات .