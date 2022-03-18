شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يدعو أمريكا لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفقا لاتفاق الإطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع للرؤساء الثلاثة في قصر الرئاسة ببعبدا، اليوم الجمعة، تم خلاله دراسة الاقتراح الذي سلمه الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.



وتناول الاجتماع عرض نتائج ما توصلت إليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين، وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول إلى موقف موحد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية.