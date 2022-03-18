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شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إرشادات من “الغذاء والدواء” للاستفادة من فائض الأطعمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت هيئة الغذاء والدواء، على ضرورة الاستفادة من فائض الأطعمة، للإسهام في التقليل من الهدر الغذائي.
وعدّدت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” 8 إرشادات متنوعة للاستفادة من فائض الأطعمة، وجاءت كالتالي:
-يمكن تجفيف شرائح الفواكه لصنع المربى المنزلي.
-يمكن تحضير عصائر مشكلة من الفواكه التي قاربت على النضج.
-الاحتفاظ بباقي الطعام في علب محكمة الإغلاق ووضعها في الثلاجة كوجبة خفيفة لاحقًا.
-يتم تجفيف فائض الخبز وطحنه واستخدامه كبقسماط.
-التبرع بفائض الأطعمة للمحتاجين
-تجميد الأغذية المتبقية مباشرة بعد خفض درجة حرارتها.
-تقطيع الخضار ووضعه في أكياس بلاستيكية وتجميدها لمدة ستة أشهر.
-تجفيف فائض الخبز (الصامولي والتوست) كالشبورة.
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