شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة”: 6 طرق للوقاية من نزلات البرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت وزارة الصحة عدة نصائح مهمة عن كيفية التعامل والوقاية من موجات البرد التي عادت خلال هذه الأيام.

وعرفت الوزارة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موجات البرد بأنها موجة مناخية تتميز بانخفاض درجة الحرارة عن الدرجات المتوسطة للمنطقة، وقد يصاحبها بعض الحالات الطارئة من الرياح والأتربة والأمطار، مؤكدة على ضرورة توخي الحذر منها.

وأوضحت الوزارة أهم طرق الوقاية من نزلات البرد مثل تجهيز التدفئة داخل المنزل، وتجنب الخروج خلال الموجة، والإكثار من شرب الماء لتجنب الجفاف، ومتابعة أخبار الطقس، والتأكد من الحالة الصحية لكبار السن والرضع، وارتداء طبقات من الملابس الدافئة عند ضرورة الخروج.