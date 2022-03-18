شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: أكل الحلال مرتبط بإجابة الدعاء وقبول العبادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد: إن أكل الحلال مرتبط بإجابة الدعاء وقبول العبادة.

وأوضح خلال خطبة الجمعة، أن طيب المطعم والمشرب والملبس والزينة والدواء له أثر عظيم تزكية النفس وصفاء القلب، وقوة البصيرة، مؤكدًا أن قبول العبادة وإجابة الدعاء متربط ارتباطًا وثيقُا بأكل الحلال الطيب.

وأضاف أن اللقمة الحلال تدفع النقم وتصرف البلاء عن الأنفس والأموال والأولاد والأعمال والديار، مستشهدًا بما قيل للإمام أحمد رحمه الله: ” ما علاج مرض القلب”، قال: ” كسب الحلال”، وقول أحد الصالحين:” تلين القلوب بأكل الحلال”، قول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ” ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل في جوفه”.

وأشار إلى أنه على عباد الله أن يأكلوا وينفقوا ويكسبوا حلالًا لتثبت أقدامهم يوم تزل الأقدام، وأن يتوبوا من المطالم والآثام، ويستغوا بالحلال عن الحرام ويجعلوا أموالهم سترًا لهم من النار يوم القيامة.

وبين أنه على المسلم أن يصرف أمواله في مرضات الله، وأن يكثر من الصدقات ليبلغ رفيع الدرجات، وأن يتحرى الحلال وأن يبتعد عن المشتبهات وأن يحفظ حقوق العباد وأن ينجز أعماله ويؤدي أماناته، وأيضًا عليه أن يوفي بالعقود وبالعهود والبعد عن الغش والتدليس والمماطلة وكل ما يغضب الله.