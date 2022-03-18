رواد المحطة الفضائية الدولية يخرجون إلى الفضاء المفتوح قريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 مارس 2022

أعلنت وكالة ناسا أن رائدين من رواد المحطة الفضائية الدولية سيخرجان في مهمة إلى الفضاء المفتوح قريبا.



وجاء في بيان صادر عن الوكالة حول الموضوع "في 23 مارس الجاري سيخرج رائد الفضاء الأمريكي رجا شاري وزمليه الألماني ماتياس مورير من المحطة الفضائية الدولية في مهمة إلى الفضاء المفتوح".

وأضاف البيان "من المفترض أن تبدأ مهمة الرواد في اليوم المذكور بتمام الساعة 8:50 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (15:50 بتوقيت موسكو)، المهمة ستستمر ست ساعات ونصف تقريبا، وخلالها سيقوم الرائدان بعدة أمور منها توصيل الكوابل المخصصة لوحدة Columbus، واستبدال إحدى كاميرات الفيديو الخاصة بالمحطة".

وأشار البيان إلى أن المهمة المنتظرة ستكون أول مهمة في الفضاء المفتوح بالنسبة لمورير وشاري اللذين وصلا إلى المحطة الفضائية الدولية في 11 نوفمبر الفائت ومن المفترض أن يعودا منها إلى الأرض في أبريل القادم.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.