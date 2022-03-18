شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة: طقس بارد ورياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يبقي الطقس بارد على معظم مناطق المملكة.

وأوضح أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية، يستمر على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ، نجران ،عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة .

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كيلو متر في الساعة على الجزئي الشمالي والأوسط قد تصل الى 50 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف على الجزئي الشمالي والاوسط قد يصل الى ثلاث أمتار على الجزء الاوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئي الشمالي والاوسط وخفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-50 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.