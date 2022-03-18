شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تنهى صيانة أبواب المسجد الحرام استعدادا لشهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صيانة أبواب المسجد الحرام، لضمان استمرارية جودتها وذلك ضمن الاستعدادات لموسم رمضان هذا العام 1443.

وأوضح مدير إدارة التشغيل والصيانة بالرئاسة المهندس عامر اللقماني أن الإدارة استكملت أعمال الصيانة لأبواب المسجد الحرام والمتمثلة في تشحيم المفصلات ومجاري الأبواب والمقابض والكوالين إضافة إلى التأكد من تثبيت المشغولات والمقابض والصدادات ومسامير التثبيت للمفصلات وتركيب الحماية اللازمة من المطاط للباب مبيناً أن أعمال الصيانة تضمنت أيضا الدهانات وفحص الألوان أو وجود أي أضرار بها، وإعادة رش طبقتين دوكو باللون المطلوب للمكان المتضرر بعد تجهيز السطح وذلك بعد طبقة التأسيس اللازمة لأعمال الدهانات وفي النهاية رش طبقة التلميع والحماية للاحتفاظ بالشكل الجمالي لأطول فترة ممكنة، مؤكداً أن فريقًا مُخْتَصًّا من مهندسين وفنيين يشرف على هذه الأعمال للتأكد من تنفيذها وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية.

وأفاد بأن الأبواب تتكون من الهيكل الداخلي وهو عبارة عن إطارات من يتوب الحديد المجلفن لا يقل سماكته عن 3مم مدهون بطبقة حماية عازلة، أما الهيكل الخارجي فهو عبارة عن ألواح من الألومنيوم ذي اللون الذهبي مزينة بالمشغولات ذات الطراز الإسلامي وتختلف مقاسات مساحات الأبواب الرئيسية عن الأبواب الفرعية.