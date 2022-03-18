شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. بارد بالمملكة ومغبر فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم يبقي الطقس بارد على معظم مناطق المملكة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ، نجران ،عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تكون السماء غائمة جزئيا ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزئي الشمالي والاوسط قد تصل الى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف على الجزئي الشمالي والاوسط قد يصل الى ثلاث أمتار على الجزء الاوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئي الشمالي والاوسط وخفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا غائما جزئيا بوجه عام، والرياح نشطة إلى قوية السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار و الأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: شمالية غربية /25 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س.. و الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب.. و يحدث المد الأول عند الساعة 13:15 و المد الثاني عند الساعة 21:02 والجزر الأول عند الساعة 52:19 والجزر الثاني عند الساعة07:44 .

و في بحر عمان الموج مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:54 والمد الثاني عند الساعة 22:21 والجزر الأول عند الساعة 02:16 والجزر الثاني عند الساعة 34:04 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 24 21 80 25 دبي 25 22 75 25 الشارقة 27 22 75 25 عجمان 26 21 85 30 أم القيوين 26 19 80 30 رأس الخيمة 29 20 75 25 الفجيرة 32 24 65 20 العين 27 19 80 25 ليوا 23 18 80 20 الرويس 23 17 65 30 السلع 21 15 80 30 دلما 20 18 75 35 طنب الكبرى 23 19 80 35 طنب الصغرى 23 19 80 35 أبو موسى 23 19 80 35.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، الجمعة، في مملكة البحرين سيكون

باردًا نسبيًا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية من 18 إلى 23 عقدة، وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحياناً خلال النهار، وتحذر إدارة الأرصاد من رياح شديدة السرعة.

ارتفاع الموج: من قدمين إلى أربع أقدام قرب السواحل، ومن 4 إلى 8 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

الكويت

معتدل نهارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 35 كم/ساعة .

مائل للبروده ليلا الى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .