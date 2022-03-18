شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوثة الأممية لليبيا تدعو البرلمان والمجلس الأعلى إلى "بدء المحادثات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، الجمعة، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى "البدء في محادثات" للتمكين من إجراء الانتخابات والخروج من "المأزق الحالي".

وأضافت عبر تويتر: "التيقت اليوم مجموعة من أعضاء مجلس النواب في العاصمة التونسية، وكررت أن أفضل طريقة للمضي قدماً هي التمكين من إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية وشاملة على أساس دستوري وقانوني راسخ. وبالتالي، فمن المهم أن تبدأ المحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب ومجلس الرعاية الصحية دون مزيد من التأخير".

وناقشت مستشارة الأمين العام للمم المتحدة، مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة. كما شددت على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.