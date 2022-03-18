عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفاجأة لعشاق سامسونج.. هواتف جالاكسي رخيصة بمميزات قوية

الجمعة 18 مارس 2022

الخليج 365

كشفت شركة "سامسونج" للإلكترونيات، الخميس، عن هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة "جالاكسي إيه" رخيصة السعر.



وتستهدف سامسونج بهواتفها الجديدة، المستخدمين الذين يبحثون عن هواتف ذكية بأسعار معقولة وميزات متقدمة.

وكشفت "سامسونج" النقاب عن طرازين جديدين، وهما "جالاكسي إيه53" و"جالاكسي إيه33"، وكلاهما يدعم شبكات الجيل الخامس، مع معالج 5-نانومتر جديد، وكاميرا تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي.

مع شاشة واسعة من طراز "Super AMOLED" بمقاس 6.5 بوصة و6.4 بوصة على التوالي. كما يأتي الهاتفان ببطارية تدوم ليومين ويمكن شحنها بالكامل في غضون ساعة تقريبا.

وقال "روه تيه-مون"، رئيس قسم خبرة الهواتف المحمولة بالشركة (Mobile eXperience - MX) خلال إحدى الفعاليات عبر الإنترنت: نعتقد أن الجميع يستحق تجربة التأثير الإيجابي لتكنولوجيا الهواتف المحمولة على حياتهم.

وأضاف: مع أحدث جهاز من سلسلة "جالاكسي إيه"، أصبح من السهل الآن الاستمتاع بخبرة "جالاكسي" المتطورة والمبتكرة مع قيمة رائعة.

ويبلغ سعر الهاتف "جالاكسي إيه 53" 599,500 وون (494 دولارا أمريكيا)، ويأتي بثلاثة ألوان، وهي الأزرق والأسود والأبيض.

وسيبدأ طرحه في بعض الأسواق في الأول من أبريل/نيسان المقبل. وسيتم افتتاح الحجز المسبق في كوريا الجنوبية من الجمعة إلى الخميس المقبل.

ويبلغ سعر الهاتف "جالاكسي إيه 33" 369 يورو في بعض الدول الأوروبية، وسيبدأ طرحه في يوم 22 أبريل/نيسان المقبل. ولم يتم الإعلان بعد عن تاريخ إصداره وسعره في كوريا الجنوبية.

وقالت الشركة إن الهاتف "جالاكسي إيه73 - 5G سيتم إطلاقه أيضًا في بعض الأسواق يوم 22 أبريل/نيسان المقبل، دون مزيد من التفاصيل.

وقد تم تصميم السلسلة "جالاكسي إيه" جزئيا للتعامل مع التحديات المتزايدة من الشركات المنافسة الصينية في سوق الهواتف المتوسطة والمنخفضة الجودة، وقد أثبتت شعبيتها بين المستهلكين المهتمين بالأسعار المعقولة.

وفقًا لشركة تتبع الصناعة "أومديا"، كان الهاتف الذكي "إيه12"، الذي تم إصداره في ديسمبر/كانون الأول 2020، هو الهاتف الأكثر شحنًا في العالم في العام الماضي، حيث سجل ما مجموعه 51.8 مليون وحدة على مستوى العالم، مما ساعد "سامسونج" على تعزيز المركز الأول في سوق الهواتف المحمولة.

كما كان الهاتف هو أول طراز لشركة "سامسونج" يتجاوز 50 مليون وحدة في عام واحد، وفقًا لشركة "أومديا".

وقد أطلقت شركة "سامسونج" على سلسلة "جالاكسي إيه" لقب: «فئة الهواتف الذكية الأكثر شعبية».