شكرا لقرائتكم خبر عن جثث ملقاة ومدنيون تحت الأنقاض.. هذه مدن أوكرانيا بعد القصف الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثقت وسائل إعلام عددا من المشاهد المروعة ، التي خلفها القصف الروسي على المدن الأوكرانية.

وبحسب ما تم تداوله، فقد ظهرت آثار الدمار الكبير الذي خلّفه القصف الروسي على العاصمة كييف.

كما نشرت السلطات الأوكرانية تسجيلات مصوّرة لأضرار جسيمة وقعت على ممتلكات المدنيين.

وأظهر أحد المشاهد محاولة انتشال جثة ملقاة بجوار مبنى منهار جراء القصف الروسي على حي شيفشنكوفسكي .

بينما نشر الدفاع المدني الأوكراني صورًا قال إنها لعمليات إطفاء مزرعة محترقة بعد قصف روسي على مدينة كورستين شمال العاصمة.

وكشف مشهد آخر احتراق المزرعة بشكل كامل، كما يظهر رجال الدفاع المدني وهم يحاولون إطفاء ما تبقى من النيران.

فيما نشر الدفاع المدني أيضًا لقطات لعملية إنقاذ مدنيين إثر قصف أحد المباني السكنية في تشرنيهيف.

وقد صرح حاكم إقليمي أوكراني أمس الخميس، أن عدد القتلى يزداد في مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا حيث قتل 53 شخصًا على أيدي القوات الروسية .

وكانت الأمم المتحدة أكدت في بيان لها، أن عدد القتلى المؤكد في أوكرانيا وصل إلى 691 مدنيًا، بينهم 48 طفلًا.