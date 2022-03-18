شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 أشخاص سرقوا كيابل كهرباء وبحوزتهم 72 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة محافظة جدة قبضت على (10) أشخاص، مواطن، ومقيم، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و(5) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، ومقيم من الجنسية النيبالية، ومقيم من الجنسية الهندية.

وأشار إلى أنهم ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في سرقة الكيابل الكهربائية من محطات توليد وتجميعها داخل أحد المواقع بغرض بيعها.

وعُثر بحوزتهم على كميات من المسروقات ومبلغ (72,000) ريال، وجرى إيقافهم، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.