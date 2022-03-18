شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة في الرياض.. ارتكب هذه المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: تمكن رجال المرور في الرياض من القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفات مرورية خطيرة، وقام بأفعال غير مسؤولة. وقال حساب المرور على تويتر: “إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، مرور منطقة الرياض يضبط قائد المركبة الذي قام بعدة مخالفات مرورية منها القيادة بسرعة عالية والسير بدون لوحات، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر”. وأكد حساب المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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