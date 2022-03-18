شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد لأهالي جازان: غبار كثيف يحجب الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة جازان خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتوقعت الأرصاد، رياح نشطة وعوالق ترابية تسبب في تدني الرؤية الأفقية، خاصة على كل من “الدائر، الريث، العيدابي، هروب، الفطيحة، فيفا”.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة بمشيئة الله، حتى الساعة الثانية من فجر يوم غد الجمعة.
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