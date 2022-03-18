شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية اللبنانى يبحث ملف الأمن الغذائى مع وفد مجموعة السبع ومنظمة الفاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير المالية اللبنانى يوسف خليل تداعيات الحرب فى أوكرانيا والأمن الغذائى فى لبنان خلال لقائه وفدا من سفراء منظمة مجموعة السبع (G7)، ضم سفير الاتحاد الأوروبى بلبنان رالف طراف وسفيرى ألمانى وكندا وممثلين عن السفارة الفرنسية والإيطالية. وتناول اللقاء الأمن العالمى والمصالح المشتركة بين لبنان وأوروبا. كما اجتمع وزير المالية بالمدير العام المساعد والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا فى منظمة الفاو عبد الحكيم الواعر، لعرض سبل تعزيز الإجراءات لتحويل النظم الغذائية من أجل الأمن الغذائى وتحسين التغذية وتوفير أنماط غذائية صحية ميسورة التكلفة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحادة.