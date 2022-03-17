- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إنجاد: بدأنا عمليات البحث عن «مفقود تبوك» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ التطوعي، مساء الخميس، أنه باشر عمليات البحث عن مفقود تبوك بعد ورود بلاغ بفقده.
وقال فريق إنجاد، في بيان عبر “تويتر”، إن عددا من أعضاء الفريق تحركوا بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود بالقرب من تبوك مترجلٍ على قدميه”.
وأضاف فريق إنجاد “نسأل الله أن يحفظ المفقود، وأن يكتب أجر الإخوة المشاركين ويحفظهم من كل مكروه”.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق إنجاد: بدأنا عمليات البحث عن «مفقود تبوك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.