شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إنجاد: بدأنا عمليات البحث عن «مفقود تبوك» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ التطوعي، مساء الخميس، أنه باشر عمليات البحث عن مفقود تبوك بعد ورود بلاغ بفقده.

وقال فريق إنجاد، في بيان عبر “تويتر”، إن عددا من أعضاء الفريق تحركوا بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود بالقرب من تبوك مترجلٍ على قدميه”.

وأضاف فريق إنجاد “نسأل الله أن يحفظ المفقود، وأن يكتب أجر الإخوة المشاركين ويحفظهم من كل مكروه”.