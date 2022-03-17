شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستعد لإطلاق «روسغرام» بديلا عن «إنستغرام» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
في ظل العقوبات المتتالية على روسيا والتي طالت منصات هامة ورئيسية، تستعد روسيا لإطلاق تطبيق “بديل” لإنستغرام.
وكانت روسيا أطلقت من قبل منصة “فوكنتاكتي” بديلا عن “فيسبوك” التابع لـ”ميتا” أيضا، و”يابي” بديلا عن “تيك توك”.
وتطبيق “روسغرام”، المقرر إطلاقه في 28 مارس الجاري، وهو تطبيق لمشاركة الصور في السوق المحلية للمساعدة في ملء الفراغ الذي تركه “إنستغرام”، والذي حجبته السلطات منتصف الأسبوع.
كما ستكون للتطبيق وظائف إضافية مثل التمويل الجماعي والوصول المدفوع لبعض المحتوى.
كما أن “روسغرام” ليس مجرد منصة التقنية الوحيدة في روسيا، حيث أطلقت شركة غازبروم ميديا في نوفمبر منصة “يابي” Yappy كمنافس محلي لمنصة مشاركة الفيديو تيك توك.
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