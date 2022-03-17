شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى فى ليبيا: الوضع الحالى فى البلاد مثير للقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، إن الوضع الحالى فى ليبيا "مثير للقلق بالنسبة لأغلب الليبيين وأيضا مثير للحيرة، وهناك خطر الإنجرار نحو العنف".

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن نورلاند قوله، خلال مؤتمر صحفى بطرابلس، "إننا كجهات دولية وشركاء دوليين ومتعاونين مع الجهات الوطنية هدفنا هو إيجاد آلية لإعادة الحياة للعملية السياسية وتمكين الليبيين من المشاركة فى الانتخابات".

وأضاف أن "إحدى أهم الأشياء التى نعمل عليها الآن هو دورنا الرئيسى فى الوقت الراهن محاولة دفع الأطراف ذات العلاقة لعدم الانجرار نحو العنف وعدم التصعيد".

وأشار نورلاند فى هذا الصدد إلى أهمية الاقتراح الذى تقدمت به مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفانى وليامز وبعثة الدعم فى ليبيا حول إيجاد قاعدة دستورية توافقية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، واصفا المقترح بأنه "مهم ويستحق الدعم".

وأكد السفير الأمريكى أهمية المسار السياسي، معربا عن أمله فى الحصول على "نتائج جيدة فى القريب العاجل".