شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يصدر أمرا رئاسية بإنهاء تكليف وال ولاية جندوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف علي المروموري بمهام وال بولاية جندوبة.

على جانب آخر، بحث الرئيس التونسى قيس سعيد، مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، الوضع العام فى البلاد، والجهود المبذولة لمحاربة كل مظاهر الاحتكار والمضاربة، فضلا عن النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وذكرت الرئاسة التونسي، فى بيان، أن اللقاء الذى عُقد بقصر قرطاج، ناقش الاستشارة الإلكترونية وسبل تيسير المشاركة فيها والتصدى للعراقيل المصطنعة التى يسعى البعض لإفشالها، لأنه يخشى أن تبرز الإرادة الشعبية الحقيقية فى هذا العمل الذى يجسد حقيقة طموحاته وتطلعاته نحو مستقبل يقطع نهائيا مع الماضى ويصنع تاريخا جديدا لتونس.

من ناحية أخرى، التقى قيس سعيد بقصر قرطاج، المواطنة زينة الكشباطي، حيث أكد على احترام سير عمل القضاء، وأن الحرب على المحتكرين لا تتعلق بالفقراء بل تستهدف كل من يعمل على تجويع الشعب التونسي.