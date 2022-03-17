شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى اليوم الأخير من عيد المساخر اليهودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، في اليوم الثاني والأخير من عيد المساخر اليهودى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان صحفي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، إن عدد المستوطنين بلغ 114 خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مُشيرة إلى أن المستوطنين أقاموا صلوات تلمودية في ساحات الأقصى وفرت لهم شرطة الاحتلال الحماية.

وأخرجت الشرطة الإسرائيلية - حسب شهود عيان - عددًا من الشبان المُسلمين من ساحات الأقصى خلال عملية الاقتحام.