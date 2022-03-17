شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذا للتوجيه الكريم .. «الجوازات» تمدد للأوكرانيين بالمملكة دون رسوم أو غرامات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ واس

إنفاذا للتوجيه الكريم، أعلنت المديرية العامة للجوازات تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة، سواءً كانوا سيّاحا أو رجال أعمال، دون رسوم أو غرامات، وذلك للاعتبارات الإنسانية.

وأوضحت “الجوازات” أن التمديد سيكون آلياً، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.