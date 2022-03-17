شكرا لقرائتكم خبر عن الزعاق : دخلنا في “الحميمين” وبرده قاسٍٍٍٍِ على الحرث والنسل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أفاد خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزَّعَّاق عن دخول أول موسم الحميمين اليوم الخميس، ومُدَّته 26 يوما وهو آخر مواسم الشتاء.

وأوضح الزعاق أن برد الحميمين قاس على الحرث والنسل إذا تمكَّن ولهذا العامة يقولون: (ياربنا يارحيم أكفنا برد الحميمين).

ويسمى في البادية، برد بيَّاع الخبل عباته – وعند العرب يُسمَّى برد الحسوم ومن المتوقع أن تبدأ الموجة تخف حدَّتها يوم السبت.

وعادة البرد الحاصل خلال هذه الأيام – يُسمَّى ببرد الحسوم ، ففيه يُحسم بين الشتاء والربيع .