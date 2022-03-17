شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة استهداف ميليشيا الحوثي في مأرب وصعدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر تحالف دعم الشرعية، مقطع فيديو وثق من خلاله لحظة استهداف عناصر وآليات لميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب وصعدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 14 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وصعدة خلال 24 ساعة.
وأضاف تحالف دعم الشرعية، في بيان له اليوم، أنه تم تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوفها.
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