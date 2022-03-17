شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. 21 قتيلا على الأقل في قصف روسي قرب خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبب قصف روسي اليوم الخميس، والذي استهدف بلدة في شرق أوكرانيا، في قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب 25 آخرون بجروح.

وأفاد سكان محليون، أن نيران المدفعية استهدفت اليوم الخميس مدرسة ومركزا ثقافيا في بلدة ميريفا قرب خاركيف، منوهين أن 10 من المصابين حالاتهم خطيرة.

وفي ذات السياق كان مقطع فيديو، قد وثق مشاهد لطوابير سيارات لمدنيين أوكران يحاولون مغادرة مدينة ماريوبول شرق أوكرانيا بعد تزايد القصف الروسي لمدينتهم وتهديد أمنهم.

وأعلن المجلس البلدي للمدينة، قبل أيام تمكن حوالي 160 سيارة من مغادرة المدينة المحاصرة، عبر ممرّات الإجلاء من خلال الطريق المؤدي إلى برديانسك.