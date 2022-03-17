شكرا لقرائتكم خبر عن «العقيل» يتوقع استمرار الأجواء الباردة على المملكة حتى هذا الموعد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ والمحلل بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، استمرار الأجواء الباردة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضح العقيل أن درجات الحرارة الخليج 365 الانخفاض على معظم مناطق المملكة، وتسجل في عدد من المناطق إلى درجتين مئوية تحت الصفر، وفقا لـ”الإخبارية”.

وأضاف أن الكتلة الهوائية الباردة ما زالت تسيطر على مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الرياح نشطة وتصل سرعتها إلى 50 كلم/ساعة، وتسيطر على شرق البلاد وتزداد قوتها جنوبا حتى الرياض ونجران، ما يثير الأتربة والغبار.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على المنطقة الجنوبية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقع المركز، استمرار الانخفاض على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة.