شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: تنفيذ 14 عملية استهداف ضد الحوثيين فى مأرب وصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 14 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر التحالف - في نبأ عاجل أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس - أن عمليات مأرب وصعدة دمرت 9 آليات وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين.



وكان التحالف قد أعلن، أمس الأربعاء، تنفيذ 18 عملية استهداف ضد الحوثيين فى محافظتي مأرب وصعدة وتدمير 11 آلية عسكرية حوثية خلال العمليات العسكرية.



وكثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية، خلال الأيام الماضية في مختلف جبهات القتال، والتي أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية وقتل المئات من الحوثيين بينهم قيادات بارزة.