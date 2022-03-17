شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع موجة غبار على «مكة».. تستمر لعدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقة مكة المكرمة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتشمل الحالة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتحديدا على كل من “ثول، جدة، رابغ”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة حتى الساعة الثانية من فجر يوم غد الجمعة بمشيئة الله.