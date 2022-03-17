شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة : "بدر شعبان" يزين سماء الوطن العربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُرصد القمر البدر لشهر شعبان بسماء الوطن العربي اليوم الخميس 17 مارس 2022 ؛ وسيكون مشاهدا طوال الليل وهى فرصة للتصوير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة ؛ أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي - مع غروب الشمس - وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري ضخم عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، مشيراً إلى إمكان أن يكون لونه أحمر أو برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء في منتصف الليل وسيغرب بالأفق الغربي مع شروق شمس الجمعة.



وقال " إن القمر البدر يتحرك الآن على الجانب المقابل تمامًا من الشمس في السماء، لذلك نرى كل جانبه النهاري ومن ثم يبدو لنا مضاءً تمامًا مثل كرة فضية لامعة".



وأبان أنه وبشكل عام يمكن القول بأن القمر بدر طوال الليل ، ولكن تطلق تسمية البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك يوم الجمعة 18 مارس عند الساعه 10:17 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

يُشار إلى أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.